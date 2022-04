Météo: des températures négatives attendues pour cette nuit

Ce soir, les nuages s’évacueront lentement vers le sud-est où une averse restera encore possible. Durant la nuit, le temps deviendra sec sur l’ensemble du pays et les éclaircies se généraliseront. Quelques bancs de brume ou de brouillard pourront se former par endroits. Les minima seront compris entre localement -1 degré dans certaines vallées ardennaises, 2 à 3 degrés sur le centre et 6 degrés au littoral. Le vent deviendra faible dans les terres, modéré au littoral, de nord-est.

Mercredi matin, des champs de nuages bas se formeront au littoral et en Ardenne alors que les autres régions profiteront de larges périodes ensoleillées. Au fil des heures, des nuages cumuliformes, parfois nombreux, se formeront et ils alterneront partout avec des éclaircies. Le temps restera globalement sec, excepté sur le massif ardennais où quelques averses pourront se développer. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes ou à la mer et localement 17 degrés en Campine. Le vent deviendra faible à modéré de nord à nord-est.