En Belgique, l’autorégulation par facilité

Pour comprendre les choix qui ont amené à façonner la plateforme belge de transparence, il faut remonter dix ans plus tôt à la première initiative en matière de régulation des relations pharma-médecins.

Il le dit lui-même, il a « un certain nombre de doutes sur l’autorégulation ». Pourtant lorsqu’en 2006 le ministre de la Santé Rudy Demotte décide de faire le ménage dans les relations entre firmes pharmaceutiques et médecins prescripteurs, après une série de polémiques dans la presse, c’est vers le secteur qu’il se tourne. « Il nous a donné le choix : soit l’administration prenait l’initiative, sous supervisions du cabinet, soit on optait pour l’autorégulation en prenant les devants », se remémore Richard Van den Broeck, alors directeur de la fédération des firmes de technologies médicales, l’Unamec (aujourd’hui BeMedtech).