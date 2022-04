Comment l’intelligence artificielle peut aider les stars du peloton

Elle ne remplacera jamais l’humain mais elle l’aide à mieux travailler. L’intelligence artificielle (IA) s’est immiscée dans notre vie quotidienne, le plus souvent sans qu’on l’identifie avec précision, ses applications concrètes sont pourtant chaque jour plus variées, efficientes. Le monde du sport a lui aussi intégré ces théories et techniques permettant de simuler l’intelligence humaine, d’en optimaliser les performances, de réduire la marge d’erreur.