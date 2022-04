L’expert judiciaire violeur en série écope de 10 ans d’emprisonnement

Les enquêteurs avaient retrouvé de nombreuses vidéos montrant des rapports sexuels entre l’ancien policier et expert dans les dossiers d’abus sexuels et une vingtaine de femmes semblant amorphes et inconscientes.

Une peine de 10 ans d’emprisonnement, assortie d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP) d’une durée similaire, a été prononcée ce mardi à la cour d’appel de Liège à l’encontre d’un ancien policier de la brigade des mœurs d’Ans, reconverti en psychologue et travaillant comme expert auprès de la justice liégeoise dans des dossiers d’abus sexuels.

Le dossier avait démarré par la plainte d’une dame qui avait rencontré le quadragénaire chez lui à l’occasion d’un rendez-vous amoureux, et qui s’étonnait d’avoir perdu la mémoire de la soirée après avoir bu seulement un cocktail qu’il lui avait préparé. Une perquisition avait été menée chez l’intéressé, et les enquêteurs avaient retrouvé de nombreuses vidéos dans lesquelles on voyait l’accusé entretenir des relations sexuelles avec une vingtaine de femmes semblant amorphes et inconscientes.