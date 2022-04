Le mois de septembre sera chaud pour le tennis belge

Avec l’Allemagne de Zverev, à Hambourg, la France de Monfils et l’Australie de De Minaur, David Goffin et Cie vont devoir trouver la magie de la Coupe Davis pour envisager le « last eight » à Malaga, fin novembre. C’est un groupe à la fois séduisant, difficile et… ouvert si jamais des absents devaient s’annoncer juste après l’US Open.

À Malaga où a eu lieu ce tirage au sort, ce mardi, et où se déroulera la phase finale de cette Coupe Davis 2022, fin novembre, avec encore un nouveau format, la Belgique a évité le groupe de la mort, mais n’en est pas tombé loin.

Dans le groupe B qui jouera à Valence, dernière ville hôte confirmée, on retrouve en effet l’Espagne de Nadal et Alcaraz, la Serbie de Djokovic et le Canada de Auger-Aliassime et de Shapovalov ! « Je souhaite déjà bonne chance à la Corée du Sud », souligne d’emblée Johan Van Herck, le capitaine belge, depuis Nice où il travaille désormais pour les académies Mouratoglou.

L’Anversois ne sourit pas plus car il sait aussi que la Belgique va devoir batailler dur pour sortir parmi les deux premiers du groupe C qui jouera à Hambourg, avec l’Allemagne de Sascha Zverev (3e mondial), la France de Gaël Monfils (21e) et l’Australie d’Alex De Minaur (24e) !