Un homme renvoyé en correctionnelle pour des vidéos à caractère sexuel tournées dans la buvette d’un club de foot La petite amie d’un des footballeurs du club de Thimister-Clermont avait été filmée nue, marchant à quatre pattes dans la buvette du club de foot. Les images avaient été partagées sur les réseaux sociaux.

Photo News.

Par Laurence Wauters Publié le 26/04/2022 à 18:29 Temps de lecture: 2 min

La chambre du conseil de Verviers a rendu son ordonnance, ce mardi, dans le dossier des vidéos à caractère sexuel tournées dans la buvette d’un club de foot de Thimister-Clermont, puis largement diffusées sur les réseaux sociaux.

L’affaire remonte à la nuit du 19 au 20 septembre 2019 lorsqu’un des footballeurs de l’équipe première avait invité sa petite copine à le rejoindre à la buvette, où il consommait de l’alcool avec d’autres joueurs. Les choses avaient rapidement dégénéré, et la jeune femme s’était retrouvée nue, marchant à quatre pattes et mimant des gestes sexuels.

Les scènes avaient été filmées, et partagées sur des groupes « Snapchat » et « Messenger ». Les images avaient rapidement fait le tour du web, et la jeune victime de ces faits de voyeurisme a dû déménager dans une autre province pour ne plus être reconnue.

Un des jeunes contestait avoir partagé les vidéos, et un non-lieu a été prononcé en sa faveur. Les deux footballeurs qui ont filmé, et un autre qui a partagé les images, ont bénéficié d’une suspension du prononcé.

Seul le « petit ami » de la victime, âgé de 32 ans, fait l’objet d’un renvoi en correctionnelle : il n’a ni tourné, ni partagé les images, mais la chambre du conseil estime qu’il doit répondre du fait d’avoir soumis la victime, par le biais de gages à connotation sexuelle, à un traitement dégradant. Notons que le parquet a décidé d’interjeter appel contre le non-lieu et les trois suspensions ; le dossier reviendra donc devant la chambre des mises en accusation.