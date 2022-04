Bénédicte et Michaël: «Il faut que les responsables politiques trouvent une solution. Sans quoi, les gens vont réagir»

Leur maison vient d’être rénovée. Elle est bien isolée. Et pourtant, leur facture de gaz a explosé : 3.500 euros à payer. Ils vont apurer cette dette par mois. Et réaliser des économies là où c’est possible.

J’ai été choquée, estomaquée, raconte Bénédicte. On s’attendait à une augmentation mais pas à ce point. » Car en avril, cette famille d’Aiseau-Presles a reçu sa facture de régularisation annuelle pour le gaz et l’électricité. Et ça a été la douche froide.

« L’an passé, nous avions dû reporter 1.200 euros, se souvient-elle. Nous avions ensuite augmenté les acomptes à 275 puis à 300 euros par mois. Et notre régularisation se chiffre à 3.500 euros. » Et cela alors que leur maison deux façades, dans laquelle le couple vient d’investir pour plus de 100.000 euros, est entièrement isolée. « Et notre consommation électrique a diminué. »