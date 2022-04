Martine: «Je ressens une frustration énorme, celle d’une bonne élève sanctionnée malgré tout»

La maison dégage un charme indéniable, précédée d’une barrière verte rappelant la couleur des châssis. Et à l’arrière, la pergola en bois et la terrasse chuchotent les souvenirs de soirs d’été, dans le bruissement des feuillages. Mais cette villa de Grez-Doiceau, où vit Martine, présente les défauts de ses qualités : son style art déco situe sa conception à une époque où se chauffer coûtait peu. Une réalité que sa propriétaire vient d’apprendre à ses dépens. « Je viens de recevoir en avril 500 euros de facture de régularisation, annonce cette journaliste fraîchement retraitée mais qui conserve encore quelques piges. Cela concerne le gaz et l’électricité, alors que mes consommations ont diminué », insiste-t-elle.