Le MuMons, mieux que Poudlard

Non, mais c’est quoi, ton musée ? Un truc qui mêle un sextant du XVIIIe siècle et un œuf électrique du XIXe siècle ? C’est quoi le rapport ? » L’émerveillement. Le MuMons, c’est ça. Faire se côtoyer un instrument qui mesure l’angle entre un astre et l’horizon et un autre qui permet de reproduire des aurores boréales. Dans les vitrines, on trouve aussi une langue et un pharynx, tout droit sortis de la collection de médecine et sciences naturelles, et des dents de mosasaure, un monstre aquatique fort heureusement disparu !