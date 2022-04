Législatives françaises: à gauche, l’alliance à la peine

Les « discussions qui avancent bien » sont vite devenues « compliquées ». Au lendemain de l’élection présidentielle qui a sacré le président sortant vainqueur, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains sont déjà la préoccupation de tous. Et principalement de la gauche, éclatée entre le Parti socialiste (1,75 %), le Parti communiste (2,28 %), Europe-Ecologie Les Verts (4,63 %) et la France insoumise (21,95).

Jean-Luc Mélenchon, troisième homme du scrutin derrière Marine le Pen (à qui il essaye déjà de damer le pion) et Emmanuel Macron s’est vite imposé comme celui qui donne le tempo. À peine le premier tour achevé, il se posait déjà en Premier ministre potentiel. Mais pour permettre à la gauche d’entrer massivement à l’Assemblée nationale, la question des alliances se pose, afin d’éviter la multiplication des candidatures et l’éparpillement des voix.