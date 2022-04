Menace sur la protection des données personnelles en Belgique: la société civile européenne s’inquiète

* Ligue des droits humains (Belgique), Maison des Lanceurs d'Alerte (France), International Federation for Human Rights - FIDH (International), The Signals Network (International), GlobaLeaks (International), Transparency International EU (International), EU DisinfoLab (International), Civil Liberties Union for Europe (International), European digital rights - EDRI (International), Whistleblowing International Network (International), Blueprint for Free Speech (International), FEM&L.A.W. (Belgique), CSC Services Publics (Belgique), FGTB (Belgique), ANTICOR (France), APESAC (France), Nothing2Hide (France), Transparency International France (France), Syndicat national des journalistes - SNJ (France), Sciences Citoyennes (France), InterHop (France), CFDT-Journalistes (France), Ligue des droits de l'Homme - LDH (France), Sherpa (France), La Quadrature du Net (France), SpeakOut SpeakUp Ltd (United Kingdom), Defend Democracy (Netherlands), Ηοmo Digitalis (Greece), IT-Pol (Denmark), Electronic Frontier Finland - Effi (Finland), Citizen D / Državljan D (Slovenia), Oživení NGO (Czech Republic), Pištaljka (Serbia), Government Accountability Project (United States), African Centre for Media & Information Literacy - AFRICMIL (Nigeria), Elise Degrave, professeure à l'Université de Namur, Serge Gutwirth, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Benoit Frydman, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Franck Dumortier, chercheur au Cyber and Data Security Lab de la Vrije Universiteit Brussel, Jos Dumortier, Prof. Emeritus KU Leuven, Yves Moreau, Katholieke Universiteit Leuven, Dan Van Raemdonck, professeur à l’Université Libre de Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brussel, Président d’honneur de la Ligue des droits humains et membre de Carta Academica, Vincent Engel, professeur à l’UCLouvain et écrivain, Yves Cartuyvels, professeur ordinaire à l'Université Saint-Louis, Alban de Kerchove d'Exaerde, directeur de Recherche FRS-FNRS et professeur à l'Université libre de Bruxelles, Franklin Dehousse, professeur à l'Université de Liège, Michel Gevers, professeur émérite à l'UCLouvain, Daniel de Beer, professeur honoraire à l’Université Saint-Louis, Patricia Naftali, professeure à l’Université libre de Bruxelles et à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, Marc Verdussen, professeur à l’UCLouvain, Amélie Lachapelle, chargée d'enseignement à l'UNamur et chercheuse senior au CRIDS/NaDI, Benjamin Docquir, collaborateur scientifique à l'Université libre de Bruxelles, Diane Bernard, professeure à l’Université Saint-Louis, Céline Romainville, professeure à l’UCLouvain, Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, Nicolas Thirion, professeur à l’Université de Liège, Graziella Fourez, chercheuse doctorante à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, Sybille Smeets, professeure à l'Université libre de Bruxelles, Marie-Sophie Devresse, professeure à l’UCLouvain, Min Reuchamps, professeur à l’UCLouvain, Jacques Englebert, avocat et professeur à l'Université Libre de Bruxelles, Frédéric Bouhon, professeur à l'Université de Liège, Catherine Forget, avocate et assistante à l’Université Saint-Louis, Laurent de Sutter, professeur à la Vrije Universiteit van Brussel et à l’Institut d'études politiques de Paris, Maryse Alié, avocate et assistante à l’Université Saint-Louis et à l'Université Libre de Bruxelles, Vincent Laborderie, Chargé de cours, UCLouvain, Olivier Servais, Professeur à l'UCLouvain, Raphael Jungers, Professeur à l'UCLouvain, Louise Fromont, Chargée de recherches F.R.S.-FNRS, Université Libre de Bruxelles, Guillaume Derval, assistant de recherche à l'ULiège, Pierre Schaus, Professeur à l'UCLouvain, Thibaut Slingeneyer, professeur à l’UCLouvain - David Doat, Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille - Malik Bozzo-Rey, Directeur de recherche, Université Catholique de Lille - Elisabeth Paul, chargée de cours à l'Université Libre de Bruxelles, Aurore Joncret, assistante à l'UMONS-ULB, Jean-Marc Sparenberg, Professeur à l'Université Libre de Bruxelles, Anne-Emmanuelle Bourgaux, professeure, constitutionnaliste à l'UMONS et ses étudiant·e·s : Julie Deschamps, étudiante à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Lenny Ferreti, étudiant à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Nassim El Ghaidi, étudiant à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Lucas Pavone, étudiant à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Lina Turki, étudiante à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Axel Vandendyck, étudiant à l'UMONS-ULB, Labovir-IUS, Théo de Roose, étudiant à l'Université de Namur, Maurine Martin, étudiante à la faculté de droit de l'Université de Namur, Lucie Cluzel, Professeure de droit, Université Paris Nanterre, Antoine Deltour, lanceur d'alerte Luxleaks, Wim Vandekerckhove, University of Greenwic.