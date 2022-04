«L’APD est inopérante»: un an et demi d’alertes de ses deux codirectrices

Qu’ont, au juste, révélé les deux lanceuses d’alerte de l’Autorité de protection des données ? Pour certains, guère plus qu’un vulgaire conflit interpersonnel au sein du comité de direction de cette institution mise en place dans la foulée du RGPD européen. Pour d’autres : une usine à gaz opaque et tentaculaire où tous les garde-fous démocratiques en termes de gestion des données à caractère personnel par l’Etat se sont effrités un à un. A commencer, depuis plus de vingt ans, au sein des gouvernements successifs. Jusqu’au Parlement, qui a failli dans sa mission de garant d’indépendance de la gardienne de la vie privée. La somme des manquements graves mis en lumière a, aujourd’hui, balayé la thèse du « manque de collégialité » dont auraient hystériquement fait preuve les deux codirectrices comme la source de ces dysfonctionnements. Et qui ont amené la Belgique à un fifrelin de la Cour de justice de l’Union européenne pour infraction grave au RGPD.