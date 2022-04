23% de temps de jeu pour les joueurs formés au Standard

C’est tout sauf une surprise lorsqu’on connaît l’importance qu’ils accordent à l’ancrage local et à l’identité basque : de tous les clubs des championnats appartenant au top 5 européen (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France), ce sont l’Athletic Club de Bilbao (55,8 %) et la Real Sociedad (43,9 %) qui présentent le plus haut pourcentage de minutes disputées, depuis le début de la saison 2021-2022, avec des jeunes formés au club. Une autre équipe espagnole, le Celta Vigo, complète le podium avec 41,2 % de temps de jeu pour les joueurs formés au stade de Balaidos. C’est le résultat d’une étude menée au sein de l’Observatoire du football CIES, à Neuchâtel, spécialisé dans l’analyse statistique du football.

1 Le Standard premier de cordée en Belgique, devant Genk et le CS Bruges