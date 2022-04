Ligue des champions: Manchester City donne la leçon au Real Madrid (direct 2-0)

Victorieuses de huit des dix dernières éditions de la Ligue des champions, l’Espagne et l’Angleterre ont confirmé leur mainmise sur le continent, que reflète leur domination à l’indice UEFA des meilleurs championnats européens.

Football anglais contre « futbol » espagnol : Manchester City contre le Real Madrid mardi, et Liverpool contre Villarreal mercredi. Voici deux chocs anglo-espagnols en demi-finale de Ligue des champions qui permettront d’établir une première hiérarchie européenne avant les manches retours et la désignation des finalistes qui s’affronteront à Paris.

Ce mardi soir, De Bruyne espère prendre l’ascendant mathématique et moral sur une équipe madrilène qui, avec notamment Benzema comme arme fatale et Courtois devant le but, possède plusieurs atouts sérieux dans son onze de base, mais également sur son banc.

