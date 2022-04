Retrouvez tous les buts du match fou entre Manchester City et le Real en vidéos

Ce mardi soir, le spectacle était total entre une équipe visitée qui a misé sur un pressing impressionnant et une formation adverse qui a fait preuve de réalisme grâce, surtout, à Karim Benzema (un doublé dont une « Panenka » sur penalty). Ce dernier a répondu au début de match tonitruant de Kevin De Bruyne, auteur d’un but puis d’un assist en 11 minutes.

Football anglais contre « futbol » espagnol : Manchester City contre le Real Madrid mardi, et Liverpool contre Villarreal mercredi. Voici deux chocs anglo-espagnols en demi-finale de Ligue des champions qui permettront d’établir une première hiérarchie européenne avant les manches retours et la désignation des finalistes qui s’affronteront à Paris.

Le résumé du match

Dans le choc des demi-finales de la Ligue des champions, Manchester City s’est finalement imposé 4-3 mardi lors d’un match aller passionnant face au Real Madrid. Les deux équipes se retrouveront à Madrid le 4 mai prochain pour le match retour.

Dès le début de la rencontre, c’est Manchester City qui ouvrait les hostilités par Kevin De Bruyne. Une fois n’est pas coutume, c’est de la tête que le Diable rouge ouvrait le score après seulement deux minutes de jeu sur un excellent centre de Riyad Mahrez (2e). Quelques minutes plus tard, De Bruyne centrait pour Gabriel Jesus qui ne se faisait pas prier et trompait tranquillement Thibaut Courtois pour doubler la mise (11e).

Les Citizens continuaient à se procurer les plus grosses occasions mais se montraient maladroits face au but. D’abord, Mahrez galvaudait une passe parfaite de Bernardo Silva (26e), puis Phil Foden, lancé en profondeur par De Bruyne, voyait sa frappe frôler le montant du but de Courtois (29e). Le Real profitait de la situation pour revenir dans le match, grâce au nouveau meilleur buteur de la compétition, Karim Benzema, qui, d’une reprise de volée du gauche, inscrivait son treizième but de la campagne (33e).

En deuxième période, les hommes de Pep Guardiola étaient à deux doigts d’alourdir la marque mais Mahrez, lancé au but, trouvait le poteau de Courtois et la reprise de Foden était sauvée à même la ligne par Dani Carvajal (48e).

Ce n’était que partie remise, et une poignée de minutes plus tard, Fernandinho, entré au jeu en première mi-temps à la place de John Stones, déposait un ballon sur la tête de Foden qui faisait 3-1 (53e). Mais dans la foulée, Vinicius Junior remontait tout le terrain à toute vitesse et trompait Ederson pour relancer le suspense (55e).

Le rythme des buts baissait un peu, en partie grâce à Courtois, attentif sur une reprise de volée d’Aymeric Laporte (68e). Mais à nouveau, les Citizens repassaient devant, lorsque Bernardo Silva s’engouffrait dans la surface de réparation madrilène et envoyait une frappe surpuissante juste en dessous de la lucarne de Courtois (74e).

Mahrez manquait l’occasion de planter le coup de grâce mais l’ailier algérien croisait un peu trop sa frappe après avoir passé en revue la défense espagnole (76e). Mais la rencontre n’acceptait pas le moindre moment d’accalmie, le Real obtenait un penalty pour une faute de main de Laporte et Benzema envoyait une subtile Panenka dans le plafond du but mancunien (82e) et devenait seul meilleur buteur de la compétition avec 14 buts. Après une soirée riche en buts, le score en restait finalement là.

Les buts (vidéos)

1-0 (De Bruyne)

2-0 (Jesus)

2-1 (Benzema)

3-1 (Foden)

3-2 (Vinicius)

4-2 (Bernardo Silva)

4-3 (Benzema sur pen)

Le direct commenté