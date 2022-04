Accrocher son sac aux bancs de l’Alter Ecole

Les plus de 40 ans se souviendront peut-être du projet d’école des caïds porté en son temps – c’était au début des années 2000 – par le ministre Hazette. Dossier mort-né car trop stigmatisant… D’autres ont encore en mémoire les hauts et les bas de l’école nomade implantée du côté de Gouvy en 2008. Ce dernier projet a donné naissance quelques années plus tard à l’Alter Ecole située à Clavier mais rattachée administrativement à l’athénée royal d’Ouffet. Elle fait partie de ces rares établissements en Fédération Wallonie-Bruxelles spécifiquement dédiés aux élèves (ici 4ème, 5ème et 6ème secondaires) en rupture avec les modèles classiques d’enseignement. « Disons que la pédagogie nomade permettait l’errance cognitive, autorisait de faire classe en pyjama… Sur le fond, je n’étais pas contre, mais il fallait absolument revenir à un objectif précis, il a fallu recadrer le projet », explique Eric Thielens, directeur de l’athénée royal d’Ouffet.