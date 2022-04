«Une incompréhension entre notre collaborateur et l’équipe de tournage»

Pas facile de lutter contre le regard et la condescendance quand on incarne des jeunes en échec scolaire. Les acteurs et le réalisateur de Segpa en ont fait la douloureuse expérience dans un hôtel bruxellois, le jour de leur visite à notre rédaction. L’équipe avait réservé et payé d’avance huit chambres au Renaissance, près du Muséum d’histoire naturelle. Mais à leur arrivée, vendredi en début d’après-midi, ils ont été accueillis avec des yeux soupçonneux. Placés devant l’impossibilité de faire le check-in normalement, ils ont dû en appeler à la Ville de Bruxelles pour trouver, en catastrophe, un autre hôtel…