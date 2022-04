«Les Segpa»: «L’échec est un diplôme, il rend plus fort»

Vous serez toujours des imbéciles, mais des imbéciles avec un diplôme. » Clair qu’avec des répliques comme celle-là, il allait se faire chahuter, le film d’Hakim et Ali Bougheraba. Sorti en France il y a une semaine, Les Segpa – acronyme de Section d’enseignement général et professionnel adapté, soit les classes qui accueillent, en France, des élèves présentant des difficultés d’apprentissage – s’est fait tacler dès la première bande-annonce par des profs en colère : « A un mois de passer le Brevet professionnel, mes élèves seront donc caricaturés au cinéma comme cela a déjà été fait sur Youtube. On les fera passer pour des abrutis, martyrisant ainsi une confiance en eux déjà bien délabrée. »