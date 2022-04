Dix questions pour tout comprendre sur Open Pharma

1

C’est quoi Open Pharma ?

« Open Pharma », c’est le nom donné à une enquête collaborative menée par quatre médias belges (De Tijd, Knack, Le Soir et Médor). Cette enquête s’intéresse aux transferts financiers de l’industrie pharmaceutique vers les organisations et professionnels des soins de santé. Ceux-ci doivent être déclarés dans un registre officiel, que les médias partenaires ont pu étudier pour les années 2017 à 2020. Cette analyse a permis d’identifier plus de 875 millions d’euros de dépenses payées par l’industrie au profit de médecins, universités, associations de patients ou hôpitaux basés en Belgique. L’enquête révèle encore que le registre belge est défaillant à plus d’un titre.

