Œufs Kinder contaminés: Ferrero planche sur «un plan concret et accéléré»

Quand l’usine Ferrero d’Arlon sera-t-elle autorisée à reprendre sa production ? A ce jour, ni l’entreprise chocolatière, ni l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ne sont en mesure de répondre à cette question qui ronge le millier de travailleurs du site.

« Nous travaillons à un plan concret et accéléré pour résoudre le problème de la contamination par la salmonelle (d’œufs en chocolat Kinder, NDLR) à Arlon », a déclaré ce mardi la porte-parole belge de la multinationale. « Ce plan comprendra une intervention extensive dans l’usine et une révision du protocole et procédures pertinentes à Arlon. Nous examinons actuellement ce plan avec les autorités compétentes (à savoir l’Afsca, NDLR). Nous fournirons plus de détails dans les prochains jours dès que nous aurons officiellement convenu de la marche à suivre. Nous pensons qu’il s’agit d’une étape importante pour rassurer les gens sur la sécurité de nos produits. »