En quatre ans, 875 millions d’euros distribués aux médecins

Donations, honoraires, frais de voyage et de logement... Le Soir s’est penché sur les flux financiers entre firmes pharmaceutiques et acteurs des soins de santé. Qui reçoit ces financements ? Dans quel but ? Comment garantir l’indépendance des prescripteurs et plus largement du système de soins quand une partie non négligeable des recherches scientifiques existe grâce à ces financements ? Enquête.