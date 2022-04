Le monde doit calmer sa soif de sable

Le sable que nous exploitons toujours plus n’est pas renouvelable. Son extraction pose des problèmes environnementaux et sociaux. Il est temps de se modérer, dit l’ONU.

C’est, après l’eau, la deuxième ressource la plus exploitée sur la planète ; mais l’extraction du sable et ses conséquences sont l’objet de bien moins d’attentions. Pourtant, alertent les Nations unies ce mardi, l’usage que nous en faisons nous mène droit dans le mur. Il est temps de reconnaître ces milliards de petits grains comme une ressource stratégique à mieux connaître, à exploiter de manière plus respectueuse et à préserver, dit un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).