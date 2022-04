Centres culturels: faut-il rééquilibrer le rôle des communes, de la Fédération W-B, du monde associatif?

Dans la mesure où le financement de la culture et son contrôle semblent au cœur du conflit qui agite Braine-l’Alleud, au moins une fédération professionnelle de la culture, le Réseau des professionnels en centres culturels (Astrac), s’est alarmée de l’apparition de tensions de formes variables, en divers endroits de la Communauté française, entre les pouvoirs locaux et leur centre culturel. « Difficile de faire une généralité, un cas n’est pas l’autre », reconnaît son président Christophe Loyen, « mais on sait que les communes sont pour la plupart en difficulté, doivent faire des économies, donc le financement de la culture fait partie des secteurs qui vont être observés d’un peu plus près lorsqu’il s’agira d’élaborer un budget. »