Braine-l’Alleud, précurseur de tensions culturelles?

Mourir à 50 ans, c’est trop tôt », difficile de ne pas adhérer à cette accroche. C’est avec ces mots, la semaine passée, que l’équipe du centre culturel de Braine-l’Alleud (un demi-siècle d’existence cette année) mobilisait l’opinion publique en déclarant : « Non à la mort programmée du centre culturel ! »

Pour mémoire, depuis maintenant plus d’un an, le collège communal de Braine-l’Alleud et son centre culturel sont en conflit ouvert, au point que le bourgmestre Vincent Scourneau (MR) a annoncé que sa commune ne co-financerait plus le centre culturel à partir du 1er janvier 2023, et qu’il lancerait d’ici-là une « maison de la culture » sous contrôle exclusif des autorités communales.