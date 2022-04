Economie: les exportations wallonnes atteignent un «record absolu»

En 2021, les exportations wallonnes ont atteint le montant de 53,4 milliards d’euros, « un record absolu et la première fois que la barre des 50 milliards d’euros est franchie », indiquent mardi l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) et le ministre wallon de l’Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus.

Cette croissance « robuste », selon les mots de l’Awex, a surtout été portée par les troisième et quatrième trimestres de 2021, qui ont connu respectivement une progression de 25,9 % et de 18,1 % des exportations. Le premier trimestre de l’année dernière était encore marqué par la pandémie de coronavirus, ce qui se reflète dans le commerce extérieur wallon, toujours en repli d’1,6 %. La reprise a démarré au deuxième trimestre (+13,9 %).

Les ventes au sein de l’Union européenne ont porté la reprise des exportations wallonnes. Ainsi les ventes aux pays membres de l’UE ont augmenté de 21 %. C’est seulement la deuxième fois depuis 2000 que les exportations de la Wallonie « dépassent le seuil de croissance annuelle de 20 % dans la zone UE27 », commente l’Awex.

Cinq pays représentent 55 % du total des exportations wallonnes : la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, pour un total de 29,4 milliards. Chacun de ces partenaires affiche une progression des exportations, la plus forte étant celle des Pays-Bas (+32,4 %).

En dehors de ces partenaires privilégiés, la Wallonie a également connu un boom de ses exportations à destination de l’Irlande (+32,5 %), de la République tchèque (+27,9 %), de la Slovénie (+23,4 %) et de l’Autriche (+21,1 %).

Les exportations hors UE affichent, elles, un repli de 1,7 % en 2021. Ainsi, la Wallonie a eu du succès en Afrique du Nord, avec une croissance de 67,7 % de ses exportations à destination de cette région, ainsi qu’en Amérique latine (+43,5 %). En Amérique du Nord, la hausse est restée limitée à 1,2 % tandis que le Proche et Moyen-Orient affichent une stagnation et que les exportations vers l’Extrême-Orient (-3,6 %) et l’Afrique subsaharienne (-2,4 %) ont baissé.

Les échanges avec le Royaume-Uni, ancien membre de l’UE, ont fortement souffert en 2021, affichant un recul de 29,9 %. Les exportations wallonnes vers cet ancien partenaire européen étaient déjà en déclin en 2020, de -18,1 %. Ce sont surtout les exportations d’instruments de contrôle et de précision (-85,2 %) et de produits pharmaceutiques (-64,4 %) qui ont reculé.

Les exportations vers les États-Unis, troisième partenaire commercial de la Wallonie (12,6 % du total des exportations wallonnes), après la France (21,7 %) et l’Allemagne (15,5 %), ont repris le chemin de la croissance l’an dernier (+3,1 %). En 2020, les exportations vers le géant outre-Atlantique avaient baissé de 8,5 %.

Par ailleurs, les 12 premiers secteurs d’exportation wallons, qui représentent 95 % du commerce extérieur de la Wallonie, ont tous affiché des résultats en hausse en 2021, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010, relève encore l’Awex. Le secteur des « produits minéraux » a connu la plus forte progression (+70,1 %), suivis du « bois et ouvrages en bois » (+29,6 %) et des « matières plastiques et caoutchouc » (+29,3 %).