Guerre en Ukraine: «Faire tout ce que nous pouvons pour que l’Ukraine puisse gagner»

C’est la guerre ? C’est Sergueï Lavrov qui le dit. La tension – verbale – monte entre la Russie et les Occidentaux : les soutiens militaires de l’Ukraine redoublent d’efforts pour défendre Kiev face à l’agresseur. Au grand dam, forcément, de ce dernier.

Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé « l’Otan » d’être, « en substance », « engagée dans une guerre avec la Russie via un intermédiaire et elle arme cet intermédiaire. Cela signifie la guerre ». Et le chef de la diplomatie russe d’agiter la menace que cette confrontation pourrait dégénérer en « troisième guerre mondiale ».