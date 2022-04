«À propos», le podcast du «Soir»: l’industrie pharmaceutique, le rachat de Twitter… « À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer.

Publié le 27/04/2022

Quels sont les transferts d’argent de l’industrie pharmaceutique vers le monde médical et vers les professionnels des soins de santé ? Le Soir a mené l’enquête avec le magazine Médor, Knack et le Tijd. Le nom de code de l’opération : Open Pharma. Les journalistes ont passé au peigne fin plus de 875 millions d’euros de dépenses. Lorraine Kihl, Guillaume Derclaye et Xavier Counasse ont enquêté sur ce dossier pour Le Soir. Ils nous racontent.

44 milliards d’euros. C’est la somme que va débourser l’entrepreneur Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, pour acheter le réseau social Twitter. Pourquoi investir autant dans un réseau au business model incertain ? Est-ce que cela représente une avancée ou un danger pour la liberté d’expression ? Ces questions ont inspiré notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux.

C’est la ressource la plus exploitée par l’être humain, après l’eau : le sable, indispensable pour produire du béton ou du verre. Chaque année, l’homme en extrait plusieurs milliards de tonnes mais les ressources ne sont infinies. L’ONU publie un rapport pour une gestion plus durable du sable. Michel de Muelenaere, spécialiste des questions environnementales, l’a décrypté pour nous.

