L’histoire de la Seconde guerre mondiale sera imposée dans les nouveaux référentiels

Accompagnée d’élèves, la ministre de l’Education s’est rendue à Izieu pour commémorer la mémoire d’enfants déportés. Elle a tenu à insister sur l’importance de perpétuer le devoir de mémoire à travers l’institution scolaire, et via les nouveaux référentiels du tronc commun.

Emile Zuckerberg, 5 ans », « Nina Aronowicz, 10 ans », « Lucienne Friedler, 5 ans ». Un à un, les enfants des écoles de Molenbeek, Uccle et Mons prononcent le nom d’un enfant déporté lors de la rafle de la Maison d’Izieu du 6 avril 1944. Dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par l’Association belge pour la Mémoire de la Shoah, en collaboration avec la Maison d’Izieu, ils ont durant cinq jours marché sur les traces des victimes et résistants au régime nazi.

Pour la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), ce séjour était l’occasion de sensibiliser les plus jeunes à ce qu’a été la Seconde guerre mondiale : « L’histoire des enfants d’Izieu est peu connue en Belgique. Or, dix des 44 enfants déportés étaient belges. Il est important que cette histoire soit connue du plus grand nombre pour que le devoir de mémoire puisse se perpétuer au fil des générations. »