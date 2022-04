Ligue des champions: De Bruyne et Benzema, stars d’un spectacle fou

Le duel belgo-belge entre Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, enfants du Racing Genk, a tourné en faveur du créateur mancunien. Patron du jeu de City, KDB a illuminé toute l’Europe de son talent, a mis à mal l’organisation madrilène et a, surtout, montré la voie à suivre aux siens. Pour les Skyblues, la route vers le Stade de France est quelque peu balisée… et, avec ce De Bruyne-là, il semble difficile de s’égarer entre-temps.

On a rarement vu le régisseur belge passer à travers d’un grand rendez-vous. Déjà buteur décisif contre l’Atlético Madrid, il a remis le couvert en demi-finale. Contre le « grand » Real, cette fois qui a tenté de résister aux vagues mancuniennes. Légèrement décalé sur le côté gauche de l’entrejeu de Guardiola, il a rythmé les offensives anglaises. Avec sa justesse technique légendaire et son sens parfait du timing.