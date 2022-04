Elon Musk, l’ambition sans limite d’un optimiste

En septembre 2017, l’entreprise SpaceX fondée par Elon Musk met en ligne une vidéo intitulée « Comment ne pas faire atterrir un propulseur d’appoint ». Pendant deux minutes et au rythme de la marche militaire américaine The Liberty Bell, on peut y voir la ribambelle de flops qu’a connus l’entreprise à faire atterrir son lanceur Falcon 9. La vidéo fait rire tout l’internet et lui fait dire qu’en plus de l’importance de la chute… et de l’atterrissage, Elon Musk a aussi compris toute celle du rebond (et de l’autodérision) suite à ses échecs.