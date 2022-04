Transparent, le Big Pharma belge? Il va falloir faire plus et mieux

Six ans après l’adoption du Sunshine Act, si un registre de ces flux a bien été créé et est consultable par tout un chacun, le seul contrôle effectué est le fait aujourd’hui de quatre médias.

Big Pharma », c’est le nom utilisé pour désigner une sorte de Big Brother pharmaceutique, regroupant des acteurs très puissants économiquement et financièrement et souvent soupçonnés de manipuler le secteur de la santé – et donc le bien-être et les intérêts du patient –, pour servir leurs profits. La période du covid, consacrant la toute-puissance de ces « grands maîtres » des vaccins, a favorisé le retour en force de ces accusations. Et cela même si ces « procès » sont loin d’être neufs et visent aussi les pouvoirs publics suspectés de protéger ou d’être de mèche avec les entreprises pharmaceutiques.