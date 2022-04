Voici les médicaments pour enfants qui sont en pénurie dans les pharmacies

Il y a des pénuries mondiales sur certains produits et la Belgique n’est pas épargnée, indique Nicolas Echement, porte-parole de l’Association pharmaceutique belge (APB).

Certains analgésiques pour enfants sont actuellement difficiles à trouver dans les pharmacies, et pour certains, ils ne seront pas réapprovisionnés avant cet été. Cela concerne des médicaments bien connus comme les sirops Perdolan et Nurofen, rapportent mercredi La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Face à cette situation, les principales explications sont à trouver dans la combinaison des multiples virus ces dernières semaines. Entre le covid, la grippe et les maux de l’hiver, de nombreux Belges se sont retrouvés à en consommer une très grande quantité pour lutter contre la fièvre, les maux de tête ou les courbatures, ce qui a pu provoquer une certaine tension sur le marché.