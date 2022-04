Ballon d’Or: KDB peut-il vraiment concurrencer Karim Benzema?

Ces statistiques en Ligue des Champions sont éloquentes à ce sujet… le Diable rouge a ainsi inscrit pas moins de 12 buts dans sa carrière dans la plus prestigieuse coupe d’Europe dont 9 dans les rencontres à élimination directe. Cela donne 2 buts en huitièmes de finales, 5 en quarts et 2 en demies.

Plus les événements sont importants, plus les rendez-vous sont cruciaux, plus Kevin De Bruyne se hisse à hauteur des énormes attentes qui reposent sur ces épaules.

Sa principale victime étant le PSG (3 réalisations) suivi du… Real Madrid, 2 goals dont un ce mardi soir d’un coup de tête magistral après moins de deux minutes de jeu.

KDB, c’est le catalyseur et le métronome des cityzens. L’homme qui doit permettre au club mancunien d’aller décrocher pour la première fois de son histoire cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Une coupe qui lui a échappé l’an dernier après avoir été mis K.-O., au propre plus qu’au figuré, par le défenseur international allemand de Chelsea, Antonio Rüdiger. Résultat : fracture du nez et de l’orbite de l’œil gauche pour le médian belge.

Ce mardi soir, à l’intérieur du duel Manchester City-Real Madrid, il y avait celui entre KDB et KB9. Kevin De Bruyne et Karim Benzema, deux joueurs sans lesquels City et le Real ne seraient tout simplement ce qu’ils sont cette saison. Un duel au sommet entre deux stars qui peuvent prétendre décrocher le prochain Ballon d’Or qui sera décerné cette fois en septembre ou octobre 2022 et qui tiendra compte des prestations de la saison et non plus celles de l’année civile.

Benzema loin devant…

KDB a cependant un sérieux retard sur le buteur français de la Casa Blanca. Gagner la Ligue des Champions avec City mais aussi la Premier League et continuer à rester décisif dans les prochains grands rendez-vous de son club seront certainement nécessaires pour le Diable rouge. Le buteur sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, est d’ailleurs dans la même situation. Après avoir gagné la CAN avec son pays, après avoir qualifié le Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar, il devra sans doute ajouter quelques trophées à son escarcelle pour passer devant l’ogre Karim Benzema.