Ces images de City-Real que vous n’avez pas vues à la télé: deux supporters montent sur le terrain pour rencontrer Kevin De Bruyne (photos)

Ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Manchester City et le Real Madrid ont offert une superbe publicité pour le football. Emmenées respectivement par Kevin De Bruyne et Karim Benzema, les deux équipes se sont quittées sur le score de 4-3, laissant le suspense quasiment entier pour la manche retour, qui se tiendra au Santiago Bernabeu la semaine prochaine.

En effet, dans les dernières minutes de la rencontre, un jeune supporter a profité d’une seconde d’inattention d’un steward pour sauter au-dessus de la barrière de sécurité. L’enfant, habillé d’un maillot de Manchester City floqué « Jabbar », est alors monté sur le pré et a couru directement en direction de Kevin De Bruyne. Et son but était aussi simple que pacifique : serrer le médian belge dans ses bras. Ce dernier a réagi avec beaucoup de calme et a accepté la demande du jeune garçon, avant de le confier à un steward.

Mais ce n’était pas encore fini pour notre Diable rouge. Profitant de la distraction provoquée par l’enfant, un autre supporter a décidé de l’imiter. Enveloppé dans un drapeau italien, il est également monté sur la pelouse, pour aller prendre un selfie avec Kevin De Bruyne. Toujours aussi patient, l’ancien du Racing Genk l’a calmement incité à suivre les stewards, afin de pouvoir terminer ce match.

