«Magnifique», «Exceptionnel», «Il a tourmenté le Real Madrid»: la presse anglaise dithyrambique après l’incroyable prestation de Kevin De Bruyne Auteur d’un but et d’une passe décisive en 11 minutes, le Diable rouge a encore été étincelant ce mardi soir en demi-finale de Ligue des Champions, une prestation largement saluée par la presse britannique.

Par Alexandre Cuitte avec Colin Bellot Publié le 27/04/2022 à 12:08 Temps de lecture: 3 min

Un homme des grands rendez-vous. Voici comment on pourrait définir le médian belge. Ce mardi soir, Manchester City recevait le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions, une rencontre spectaculaire conclue sur le score de 4 buts à 3 pour les Citizens. Dans cette soirée de folie, un joueur est sorti du lot : un certain Kevin De Bruyne. Dans la continuité de sa saison, le milieu offensif a livré une nouvelle prestation de haut vol. Deux minutes, c’est le temps qu’il a fallu à l’ancien joueur de Wolfsburg pour se mettre en évidence avec un joli but marqué de la tête. Véritable homme fort de Pep Guardiola, le Belge a assumé son statut, et confirme qu’il fait bel et bien partie des meilleurs joueurs du monde. Si sa réputation n’est plus à faire, la presse anglaise ne tarit pas d’éloges quand il s’agit d’évoquer le numéro 17 des Skyblues. Du côté de Sky Sports, De Bruyne obtient la meilleure note du match avec un beau 9 sur 10. « Exceptionnel. Sa course pour le premier but a été brillante, tout comme la finition. De là, il a tourmenté le Real Madrid. A créé le deuxième but de City avec un beau centre en diagonale pour Jesus et a créé une succession d’autres occasions pour ses coéquipiers ». Pour la BBC, même son de cloche. « De Bruyne a été exceptionnel une fois de plus ». Un commentaire court, mais précis. Pas de doute, le joueur de 29 ans a bluffé tout le monde.

En effet, plus on parcourt les journaux d’outre-Atlantique, plus on trouve des compliments à l’adresse du Belge. Pour le Sun, « il était magnifique, dans ses intentions et dans sa technique. » De son côté, le Manchester Evening News lui a attribué la superbe note de 9, précisant qu’il avait été « exceptionnel tout au long de la rencontre. » Le Daily Mail note quant à lui l’évolution du Belge, qui ne cesse de grandir au fil de la saison : « Une fois de plus dans tous les bons coups, ses performances deviennent de plus en plus complètes au fil des semaines. » Enfin, le Daily Mirror ne manque pas de souligner sa domination. « De Bruyne est la force motrice de Manchester City, qui est complètement différent avec lui dans le milieu de terrain. Blessé lors de la dernière finale de Ligue des champions, il a l’air plus affamé que jamais d’avoir une autre chance. Le Belge n’a pas pu être contenu, et le milieu de terrain madrilène était même choqué de sa domination. »