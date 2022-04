Tinne Van der Straeten sur le gaz russe: «La situation est grave, mais la Belgique est pleinement préparée»

« Il n’y a pas d’impact sur l’approvisionnement de la Belgique en gaz naturel », a déclaré Mme Van der Straeten. « La Belgique est une plaque tournante de l’approvisionnement en gaz dans l’Union européenne, et avec 6 %, elle utilise une très faible part de gaz russe pour sa propre consommation. En outre, le port de Zeebrugge est un atout, avec une capacité plus que suffisante pour importer du gaz naturel liquéfié. »

« Cette triste escalade de la part de la Russie montre une fois de plus comment la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles est utilisée comme une arme », a déclaré la ministre Van der Straeten. « Les prix des combustibles fossiles augmentent à nouveau. Des prix élevés qui mettent les familles, les entreprises et notre industrie belges sous pression. Il est plus que jamais essentiel d’accélérer la transition énergétique, à la fois pour réduire la dépendance à l’égard des importations et pour protéger nos citoyens contre les prix élevés de l’énergie. »