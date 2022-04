«Ils ont installé leurs chars au jardin d’enfants»: carnet de bord d’Alexei, survivant de l’occupation russe à Boutcha

Il y a différentes façons de faire face à la guerre, lorsqu’elle frappe à la porte : prendre un sac et fuir le plus loin possible, ou bien ne pas bouger en priant très fort que rien ne se passe. Le 5 mars, Alexei Tarasevitch, 53 ans, ingénieur en nanotechnologies, n’a pas eu le temps de réagir, lorsque les premiers soldats russes ont marché devant ses fenêtres, au numéro 34a de la rue Vodoprovodna, dans la désormais tristement célèbre petite ville de Boutcha. Tout est allé très vite, des blindés ont cerné la cour intérieure formée par quatre immeubles, comme une souricière. Alors Alexei Tarasevitch a décidé de se battre, sans le savoir, en choisissant ses armes : un crayon et des cahiers d’écolier.