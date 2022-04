Les Diablotins disputeront leur dernier match des qualifications pour l’Euro 2023 face à l’Écosse à… Saint-Trond

« Je suis très heureux de l’hospitalité de Saint-Trond », a confié Jacky Mathijssen, l’entraîneur des espoirs belges. « Pendant cette période de l’année, toutes les autres équipes professionnelles doivent consacrer beaucoup de travail et d’efforts à la réparation et à la préparation de leur terrain. Ici, ce n’est pas le cas, donc nous voulons en profiter aussi. »

Les U21 s’entraîneront notamment le 4 juin devant le public que les organisateurs espèrent nombreux et familial comptant sur l’attrait suscité par les jeunes Diablotins. « On voit que ce groupe se forme lentement mais sûrement. On a du potentiel avec quelques garçons, comme Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Yari Verschaeren et Arthur Theate. Mais je suis sûr que d’autres vont venir encore, parce que sans cela nous n’aurions pas pu nous qualifier dès maintenant pour le niveau international » a ajouté Mathijssen.