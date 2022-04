Greet Minnen échoue aux portes du tableau final du WTA de Madrid

Au second tour des qualifications, Minnen, 79e mondiale et tête de série N.15 des qualifications, s’est incliné en deux sets 6-4, 6-2 contre la Hongroise Anna Bodnar, 68e mondiale et tête de série N.11 des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Il n’y aura donc pas de joueuse belge dans le tableau final à Madrid. Mardi, Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59) avaient déclaré forfait. La N.1 belge n’est toujours pas remise de sa blessure à la jambe contractée à Istanbul la semaine dernière. Malade à Istanbul, Van Uytvanck a aussi fait le choix de ne pas s’aligner à Madrid.