Prix de l’énergie: de nombreux Belges ne profiteront pas de la baisse de la TVA

La ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, justifie cette inégalité. « Les professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions contractuelles car ils achètent de plus grands volumes de gaz ». Mais pour les syndics d’immeubles, cette marge de négociation est minime. « Une différence de TVA entre 6 et 21 % était évidemment nettement plus importante que la négociation que nous, on peut avoir avec le fournisseur », ajoute Thomas Brundseaux, syndic de copropriétés.