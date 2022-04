«L’école des femmes»: leçon de misogynie pour les nuls

Au Théâtre de Parc, Patrice Mincke met en scène la plus machiste des pièces de Molière. Effrayé à l’idée d’être cocu, Arnolphe séquestre une jeune fille qu’il entend modeler à sa guise. Hélas, la farce avance sans faire les vagues (de rire ou d’effroi) que nécessite un tel sujet.

Précis méthodique de la domination masculine, L’école des femmes mitraille des horreurs misogynes que même un Eric Zemmour ne se permettrait pas. On a beau prétexter le registre de la satire, ou s’empresser de remettre la farce de Molière dans son contexte historique, son Ecole des femmes reste le plus hallucinant florilège patriarcal du répertoire français. « Une femme habile est un mauvais présage, y prétend Arnolphe. Et je sais ce qu’il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talents. » Ce même barbon déclarera avec le même aplomb que le deuxième sexe « n’est là que pour la dépendance : du côté de la barbe est la toute-puissance. »