Football: main dans la surface, que dit le règlement? (vidéo)

C’est toujours la même chose. Dès qu’une phase litigieuse a lieu dans la surface de réparation, on a droit à cette fameuse question, y a-t-il penalty ? Les scénarios sont nombreux, tout comme les règles décidées ces dernières années, de quoi se perdre et ne plus savoir lorsqu’une faute a été commise. Main le long du corps, main écartée, volontaire, pas volontaire, beaucoup d’éléments sont pris en compte par les supporters pour argumenter leurs choix. Souvent perdus et en désaccord avec les arbitres, que dit réellement le règlement, analyse.

Ce mardi soir, lors de l’affrontement entre Manchester-City et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, le défenseur français Aymeric Laporte a touché le ballon avec l’avant-bras, provocant un penalty transformé de manière audacieuse par Karim Benzema. Avant de toucher son bras, le ballon a dans un premier temps rencontré la tête du joueur citizen. Dans l’ancien règlement, lorsque le ballon touchait une autre partie du corps avant le bras et la main, la faute n’était pas nécessairement sifflée. Dans la dernière version du règlement pour la saison 2021-2022, publiée sur le site de l’IFAB (International Football Association Board), une instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football, il y a fautes si un joueur :