«Oubliez votre Modric»: un ancien joueur de Manchester City devenu consultant fait le buzz à cause de sa célébration sur le but de De Bruyne (vidéo)

Ce mardi soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Manchester City et le Real Madrid ont offert une superbe publicité pour le football. Emmenées respectivement par Kevin De Bruyne et Karim Benzema, les deux équipes se sont quittées sur le score de 4-3, laissant le suspense quasiment entier pour la manche retour, qui se tiendra au Santiago Bernabeu la semaine prochaine.

Une fois de plus, le meneur de jeu des Skyblues a donc répondu présent, comme très souvent lors des grands rendez-vous. Et il n’a pas attendu très longtemps pour s’illustrer dans cette rencontre, puisqu’il a ouvert le score après 94 petites secondes à peine, inscrivant par la même occasion le but le plus rapide d’une demi-finale de Ligue des champions.