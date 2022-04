Envolée des prix: rénover ou attendre des temps meilleurs, «that’s the question»…

Il y a d’abord eu le covid, qui a entraîné des arrêts d’activité suivis de pénuries, particulièrement des matières premières. Le bois, les isolants en polyuréthane, les peintures, l’acier et d’autres produits encore ont été touchés de plein fouet, avec des hausses atteignant parfois les 50 %.

A peine le virus s’apprêtait-il à passer au second plan qu’un autre événement majeur est venu perturber les équilibres mondiaux : l’invasion russe en Ukraine. Et là, les conséquences sont encore plus dramatiques puisqu’elles touchent les prix de l’énergie, et donc la vie de tous les jours. Gaz, pétrole, essence, électricité : c’est l’envolée à tous les étages.

Là où le virus avait donné des envies de rénovation (qui voulait aménager une terrasse, qui voulait transformer une chambre en bureau pour télétravailler), la guerre est venue tout chambouler.