Déclarations d’impôts: voici les nouveautés pour les contribuables

L’année dernière, 49,5 % des contribuables avaient complété leur déclaration fiscale en passant par tax-on-web (dont 33,5 % via Itsme), soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2020. En outre, 34,8 % des citoyens avaient choisi de remplir leur IPP via un mandataire tandis que 6,8 % d’entre eux avaient sollicité l’aide d’un fonctionnaire, les 8,9 % restants optant, eux, pour la version papier.

48 nouveaux codes

Cette année, 48 nouveaux codes (dont 18 liés au covid) font leur apparition tandis que 34 sont supprimés dans le document fiscal. Dans le cadre des mesures corona, une réduction d’impôt de 30 % est ainsi prévue sur le loyer auquel les propriétaires (d’établissements horeca notamment) ont renoncé et une prime unique sera accordée pour certains bénéficiaires d’un droit-passerelle covid-19 (indépendants). D’autres mesures « coups de pouce » seront prolongées telles que l’exonération pour les heures supplémentaires volontaires.

Parmi les nouveautés, il est désormais possible de déduire, par jour de garde d’enfant, un montant maximum de 14 euros au lieu de 13 euros.

À lire aussi Bruxelles: pourquoi plusieurs communes augmenteront leur fiscalité immobilière en 2022

Afin d’encourager le verdissement du parc automobile, une nouvelle réduction d’impôt s’appliquera aux bornes de recharge à domicile neuves et intelligentes pour véhicules électriques, ajoute l’administration des finances. Les primes sportives des Jeux olympiques et paralympiques, des championnats européens et mondiaux ou d’autres championnats continentaux, seront imposées au taux de 16,5 % sur une première tranche de 50.040 euros (brut).

tax-on-web facilitera la tâche des contribuables séparés

Par ailleurs, dans cette nouvelle mouture, tax-on-web simplifie la tâche des contribuables séparés de fait. Jusqu’en 2021, il était possible d’introduire des déclarations séparées, sur demande spécifique, via papier uniquement. Désormais, à partir de 2022, les contribuables imposés ensemble mais vivant à deux adresses différentes pourront introduire une déclaration séparée via tax-on-web.

Les déclarations et propositions de déclaration simplifiée sont disponibles dès ce mercredi sur tax-on-web. Les formulaires papiers arriveront par courrier dans le courant du mois de mai. Les personnes qui choisissent cette option devront renvoyer leur déclaration pour le 30 juin tandis que celles et ceux qui privilégient tax-on-web pourront le faire jusqu’au 15 juillet. La déclaration via mandataire est-elle autorisée jusqu’au 30 septembre alors que le délai courait jusqu’au 21 octobre l’année dernière. « Nous ajoutons un incitant cette année : les déclarations soumises par les mandataires avant le 31 août bénéficieront aux contribuables puisque ceux-ci seront en effet remboursés plus vite que les autres », précise l’administration.