Sexualité des adolescents: «Les réseaux sociaux nous foutent des complexes»

L’école pour lever les tabous sur la sexualité. A l’heure des réseaux sociaux et de la surinformation des adolescents, l’éducation à la vie affective et sexuelle au sein des établissements scolaires peut apparaître désuète. Et pourtant, en Belgique, 6 femmes sur 1.000 âgées de 14 à 20 ans tombent enceintes, un chiffre qui a tendance à diminuer ces dernières années selon des données relevées par les mutualités libres qui pointent toutefois un autre élément interpellant : le risque de grossesse est 4 fois plus élevé chez les jeunes femmes issues de milieux vulnérables et bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) . Ce phénomène touche 0,30 % des filles de 15 ans avec BIM contre 0,13 % des jeunes filles sans BIM. Chez les jeunes femmes de 20 ans, cette différence est encore plus nette : 4 % avec BIM, contre 1 % sans. Une différence d’autant plus interpellante qu’elle se creuse au fil des années.