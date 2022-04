On a tous quelque chose en nous de Toots

On a beaucoup parlé du ket de Bruxelles, du café de ses parents dans les Marolles, de son premier accordéon, de sa guitare Rickenbacker, de ses harmonicas Hohner, de son sourire sous sa moustache, des larmes qui perlaient au coin de l’œil quand il interprétait Ne me quitte pas, de son humour, de sa popularité. Mais moins de l’approche musicale de Toots Thielemans, pour ne pas dire de son génie musical. Qu’est-ce qui fait que les artistes se l’arrachaient pour qu’il vienne poser son harmonica sur leurs morceaux ? Que Quincy Jones, Stevie Wonder, Paul Simon, Ivan Lins, Oscar Castro-Neves, Lee Konitz, Bill Evans, Kenny Werner, Jamie Cullum voulaient absolument jouer avec lui.