«Sans mon vécu à Virton, je serais peut-être resté à Mouscron»

Alors qu’il a terminé la saison au Freethiel, où il a signé un contrat portant sur deux saisons, Lucas Ribeiro Costa avait débuté l’exercice du côté de Mouscron. Toutefois, il n’a finalement pas terminé son prêt d’un an dans le Hainaut occidental. « Quand j’étais au Brésil cet hiver, j’ai reçu un appel de mon agent pour me dire que j’intéressais Waasland », explique le Sud-Américain. Et de poursuivre sur ses motivations : « Il venait d’y avoir la grêve à Mouscron, on évoquait un repreneur, mais sans en avoir plus et je voyais bien comment la situation tournait. J’ai alors eu une conversation très claire avec mon agent et quand on a entendu la proposition de Waasland, je me suis dit que c’était la bonne solution de partir là-bas. Je savais que tous les joueurs qui recevraient une proposition allaient quitter le club. »