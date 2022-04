Ribeiro Costa: «Je suis là où j’en suis grâce à Charleroi»

Dans l’air depuis fin mars, Waasland-Beveren officialisait la levée d’option de Lucas Ribeiro Costa, contrat de deux ans à la clé, le 6 avril dernier. Arrivé au Sporting de Charleroi en début de saison 20-21, le Brésilien va poser ses bagages plus durablement du côté du Freethiel après des prêts successifs au RWDM, à Mouscron et, donc, à Waasland-Beveren. « Je voulais être dans un club qui me donnait de la stabilité », pointe le numéro 11 des « Leeuwen », qui voulait pouvoir partir au Brésil l’esprit tranquille en cette fin de mois d’avril. « Je peux profiter de mes congés et de ma famille. C’est bien de savoir ce que je ferai à la reprise, sans me demander si je vais être prêté là ou là. »