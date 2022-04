Roland-Garros: les joueurs et joueuses russes et biélorusses devraient bien être autorisés à s’aligner

Selon les informations divulguées par RMC Sport, les joueurs et joueuses de tennis russes et biélorusses devraient bel et bien être autorisés à participer à Roland-Garros, au mois de mai prochain. Quelques jours après la décision polémique de l’organisation de Wimbledon, qui a décidé de bannir tous les Russes et Biélorusses du tournoi, le Grand Chelem français devrait ne devrait pas changer de position.

Comme lors des tournois ATP et WTA, les joueurs et joueuses russes et biélorusses devraient pouvoir s’aligner sous bannière neutre et leur hymne national ne serait pas diffusé en cas de victoire.